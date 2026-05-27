Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen nach zwei Unfallfluchten

Menden (ots)

Die Polizei in Menden sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich am vergangenen Wochenende und zu Beginn der Woche ereignet haben. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher vom Unfallort. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer einen geparkten Pkw im Primelweg gegenüber der Hausnummer 24. An der hinteren linken Tür entstand ein Streifschaden von rund 1.000 Euro. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Heimkerweg 15. Dort stand das betroffene Auto auf dem Parkplatz hinter einem Haus. Im Zeitraum von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 10:45 Uhr, rammte ein Unbekannter den Wagen. Der Sachschaden am Stoßfänger und der Rückleuchte hinten links beträgt etwa 1.500 Euro. Bei beiden Unfällen verletzte sich niemand. Die Verursacher entfernten sich jeweils unerlaubt, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern oder den flüchtigen Fahrzeugen geben können, sich unter 02373-9099-0 zu melden. (dill)

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