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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Menden (ots)

Die Polizei Menden sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagvormittag in der Daimlerstraße ereignet hat, nach dem Verursacher und Zeugen. Zwischen 09 Uhr und 11 Uhr war ein schwarzer VW Golf GTD in Höhe der Hausnummer 14 am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich im Vorbeifahren oder bei einem Rangiermanöver mit dem Wagen. Dabei wurden der hintere linke Kotflügel sowie die Fahrertür des VW deutlich verschrammt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise von Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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