Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zahlreiche Tempoverstöße

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei im Märkischen Kreis hat am heutigen Mittwoch, 27.05.2026, mobile Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet Lüdenscheid durchgeführt. Am Nachmittag standen Radarwagen in Iserlohn, Halver und Schalksmühle. Das Ergebnis: Zahlrei che Verstöße, jedoch keine Fahrverbote.

An der Kölner Straße passierten zwischen 7:15 und 9:35 Uhr insgesamt 567 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft hielten sich 29 Fahrer nicht an die Vorgaben. Die Beamten verhängten 27 Verwarngelder und fertigten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw mit dem Kennzeichen MK fiel hier besonders negativ auf: Er passierte die 30er-Zone mit 53 km/h. Anschließend verlagerten die Einsatzkräfte die Kontrolle zur Winkhauser Straße. Von 9:50 bis 11:05 Uhr wurden außerhalb der geschlossenen Ortschaft 293 Fahrzeuge gemessen. Die Bilanz fiel hier moderat aus: Es gab fünf Verwarngelder und eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 53 km/h statt der erlaubten 30 km/h, gemessen bei einem Pkw aus dem Zulassungsbezirk MK.

Zuletzt überwachte die Polizei von 11:15 Uhr bis 11:55 Uhr das Tempo auf der Lösenbacher Landstraße. Von den 153 gemessenen Fahrzeugen waren zehn im Verwarngeldbereich unterwegs. Drei Fahrzeugführer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Der Spitzenreiter war ein Pkw aus dem Märkischen Kreis (MK): Er wurde innerorts bei erlaubten 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 73 km/h gemessen.

In Iserlohn-Sümmern kontrollierten die Beamten zwischen 12:05 und 14:10 Uhr auf der Schützenstraße 135 Fahrzeuge. In der dortigen 30er-Zone blieben die Verstöße im Verwarngeldbereich. 13 Fahrzeugführer müssen zahlen. Der Schnellste fuhr 46 km/h. Fahrverbote oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen fielen hier nicht an.

Anschließend verlagerte die Polizei die Kontrolle nach Iserlohn-Kalthof auf die Leckingser Straße. Von 14:50 bis 17:10 Uhr passierten 350 Fahrzeuge die Messstelle, an der 30 km/h erlaubt sind. Die Bilanz: 26 Verwarngelder und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der Spitzenreiter wurde mit 56 km/h geblitzt.

In Halver-Langenscheid überprüften die Einsatzkräfte von 12:55 bis 14:15 Uhr den Verkehr in einer 30-Zone. Von 93 gemessenen Fahrzeugen waren drei zu schnell unterwegs. Es folgten zwei Verwarngelder und eine Anzeige. Der Höchstwert lag bei 49 km/h, gemessen bei einem einheimischen Pkw (MK).

Deutlich mehr Verkehr herrschte am Nachmittag auf der B 229 in Halver-Oeckinghausen. Zwischen 14:26 Uhr und 17:10 Uhr registrierte das Messgerät 1278 Fahrzeuge. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft gilt hier ein Tempolimit von 60 km/h. Die Beamten stellten 40 Verwarngeldverstöße und sieben Ordnungswidrigkeiten fest. Ein Pkw-Fahrer (MK) fiel mit 97 km/h besonders negativ auf.

Die letzte Kontrolle des Tages fand in Schalksmühle auf der Hälverstraße statt. Innerhalb einer Stunde (17:31 bis 18:31 Uhr) wurden 167 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 50 km/h innerorts kam es zu sechs Verwarngeldern und einer Anzeige. Den Spitzenwert lieferte hier ein Kraftrad mit MK-Zulassung, das mit 74 km/h durch die Messstelle fuhr.

Zu hohe Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für schwere und schwerste Verkehrsunfälle. Daher geht die Polizei weiter konsequent gegen Raserei vor.

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