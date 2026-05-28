PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Menden (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 20.05.2026, 16:00 Uhr, und Donnerstag, dem 21.05.2026, 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Carport in Höhe der Hausnummer 15. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Verursacher vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen Halterungspfosten des am Fahrbahnrand gelegenen Carports. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro (leichte Kratzer am Pfosten und der Bodenhalterung). Die Polizei fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Rangiermanöver in der Straße "Kleine Heide" beobachtet? Hinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle unter 0237390990 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 07:33

    POL-MK: Einladung zu Pressetermin: Vorstellung der neuen Puppenbühne

    Märkischer Kreis (ots) - Die Polizei Märkischer Kreis bekommt eine neue Puppenbühne. Das hat sie der tatkräftigen Unterstützung der Verkehrswacht Lüdenscheid zu verdanken. Die feiert schon bald ihr 75-jähriges Bestehen und möchte kommenden Montag, 01.06.2026, um 13.30 Uhr, die neue Puppenbühne an die Polizei übergeben. Hierzu laden Polizei und Verkehrswacht alle interessierten Medienvertreterinnen und -vertreter ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 07:27

    POL-MK: Zahlreiche Tempoverstöße

    Märkischer Kreis (ots) - Die Polizei im Märkischen Kreis hat am heutigen Mittwoch, 27.05.2026, mobile Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet Lüdenscheid durchgeführt. Am Nachmittag standen Radarwagen in Iserlohn, Halver und Schalksmühle. Das Ergebnis: Zahlrei che Verstöße, jedoch keine Fahrverbote. An der Kölner Straße passierten zwischen 7:15 und 9:35 Uhr insgesamt 567 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft hielten sich 29 Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren