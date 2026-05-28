Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Menden (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 20.05.2026, 16:00 Uhr, und Donnerstag, dem 21.05.2026, 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Carport in Höhe der Hausnummer 15. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Verursacher vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen Halterungspfosten des am Fahrbahnrand gelegenen Carports. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro (leichte Kratzer am Pfosten und der Bodenhalterung). Die Polizei fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Rangiermanöver in der Straße "Kleine Heide" beobachtet? Hinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle unter 0237390990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell