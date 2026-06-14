Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel - K104 - Tödlicher Verkehrsunfall BAB 7 - Bispingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

PI Heidekreis (ots)

Lindwedel - K104 - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag befuhr ein 65-jähriger Mann aus Hope mit seinem Pkw die Kreisstraße 104 in Richtung Lindwedel. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kreisstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Soltau B3 - Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol

Am Samstagabend kam es auf der B 3 in Höhe Lührsbockel zu einem Verkehrsunfall. Die unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stehende 49-jährige Langenhagenerin kam mit ihrem Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte im Folgenden mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zwei weitere Personen im Fahrzeug. Keine der im Fahrzeug befindlichen Personen wurde durch den Unfall verletzt. Während der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 2,09 Promille. Daraufhin wurde der beschuldigten Fahrzeugführerin die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt sowie ein Strafverfahren gegen diese eingeleitet.

Walsrode L190 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am frühen Sonntagmorgen geriet ein 51 Jahre alter Fahrzeugführer aus Walsrode zwischen der Anschlussstelle Walsrode Süd und Walsrode mit seinem Pkw alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit zwei Bäumen zusammen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss alkoholischer Mittel stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

BAB 7 - Bispingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen kam ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Schaumburg mit seinem Pkw von der Fahrbahn der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Evendorf und Bispingen, ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Zeugen beobachteten den Vorfall und meldeten sich bei der Polizei. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte schließlich festgestellt und angehalten werden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Hessen offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Es wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Bad Fallingbostel - Mit E-Scooter unter BTM-Einfluss

Während einer Verkehrskontrolle eines 15-jährigen Jugendlichen aus Bad Fallingbostel, der mit seinem E-Scooter im Stadtgebiet Bad Fallingbostel in der Nacht von Samstag auf Sonntag, unterwegs war, ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch THC, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Eltern übergeben.

Bad Fallingbostel - Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Am Samstagabend kam es im privaten Umfeld zu Streitigkeiten, in dessen Folge sich der 26-jährige Bad Fallingbosteler mit einem Fahrrad vom Ereignisort entfernte. Polizeibeamte konnten die Person in der Nähe antreffen und stellten fest, dass der Bad Fallingbosteler erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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