Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

23.05.2026 / Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Schneverdingen: Bereits am 23.05.2026 kam es gegen 15:25 Uhr im Bereich des Edeka-Marktes in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 38-jährigen Fußgängerin und einer bislang unbekannten E-Bike-Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 38-Jährige die Straße überqueren und befand sich dabei auf einem gemeinsam genutzten Geh- und Radweg. Zunächst fuhr ein bislang unbekannter Mann auf einem E-Bike an ihr vorbei und beleidigte sie lautstark. Kurz darauf kollidierte eine nachfolgende E-Bike-Fahrerin mit der Fußgängerin, die hierdurch zu Boden stürzte. Die Radfahrerin erkundigte sich anschließend nach dem Befinden der 38-Jährigen und half ihr an den Rand des Weges, bevor sie ihre Fahrt fortsetzte. Die Polizei sucht nun die bislang unbekannte E-Bike-Fahrerin, den ebenfalls unbekannten männlichen Begleiter sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

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