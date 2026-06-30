LPI-GTH: Brand
Gotha (ots)
Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern, gegen 19.15 Uhr in der Schlegelstraße. Dort war ein Komposthaufen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Eine angrenzende Gartenhütte wurde beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (jd)
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