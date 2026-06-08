Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall bei Hünsborn - Alkoholtest positiv

Wenden (ots)

Am späten Samstagabend (06. Juni) ereignete sich auf der "Friedensstraße" zwischen Ottfingen und Hünsborn ein Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Autofahrerin hatte nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 22:20 Uhr die Straße in Fahrtrichtung Hünsborn befahren. Kurz vor der Autobahnunterführung verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall blieben die Fahrzeugführerin sowie zwei Kinder (2 und 3 Jahre) im Fahrzeug unverletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich jedoch für die Polizeibeamten Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der Frau. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Die Frau wurde daher zur Polizeiwache gebracht, nachdem die Kinder zuvor in die Obhut ihres Vaters übergeben worden waren. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und beschlagnahmten den Führerschein der 31-Jährigen. An dem PKW entstand ein geschätzter Schaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

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