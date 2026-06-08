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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Drolshagen. (ots)

Ein 46-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf der K16 bei Junkernhöh am Sonntag (07. Juni) leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann kurz vor 14 Uhr mit seinem Motorrad gestürzt, nachdem plötzlich vor ihm ein Reh die Straße überquert hatte. Der Rettungsdienst brachte den 46-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Ob es tatsächlich auch zur Kollision zwischen Reh und Motorrad kam, war zunächst unklar. Vorsorglich wurde der zuständige Jagdausübungsberechtigte für die Suche nach dem abgesprungenen Reh informiert.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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