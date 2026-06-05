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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche stürzen mit Kleinkraftrad in Elben

Wenden (ots)

Ein 14-Jähriger und sein 15-jähriger Sozius sind am Donnerstagabend (04. Juni) gegen 20:40 Uhr auf der "St.-Helenen-Straße" mit einem Kleinkraftrad gestürzt. Der 14-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Motorroller, geriet gegen Bordstein und kam mit seinem Zweirad zu Fall. Die beiden Jugendlichen wurden jeweils leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 14-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorroller entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Darüber hinaus stellten die aufnehmenden Polizeibeamten fest, dass der junge Fahrer offenbar nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Somit wird auch der Vorwurf des "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" Bestandteil im weiteren Verfahren sein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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