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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Firmeneinbruch in Saalhausen

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmorgen (30. Mai) und Montagmorgen (01. Juni) in einen metallverarbeitenden Betrieb an der "Finkenstraße" eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Firmengebäude. Im Verwaltungsgebäude durchsuchten sie offensichtlich die Büroräume nach möglichen Wertgegenständen. Ob den Tätern dabei auch Beute in die Hände fiel, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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