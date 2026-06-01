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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit Kleintransporter - Fahrer leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Freitag (29. Mai) ereignete sich auf dem Verbindungsweg zwischen Windhausen und Roscheid gegen 15:20 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger hatte die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren, als er hinter einer Rechtskurve nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden, schwarzen Audi (SUV) ausweichen musste. Der junge Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem nicht mehr fahrbereiten VW-Transporter entstand ein geschätzter Schaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Der schwarze Audi hatte seine Fahrt ohne weiteres fortgesetzt. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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