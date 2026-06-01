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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte Pedelecfahrerin nach Unfall in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Am Freitag (29. Mai) hat sich um 11:40 Uhr im Einmündungsbereich "Hundemstraße/Helmut-Kumpf-Straße" ein Verkehrsunfall ereignet. Zwischen einem Auto und einer Pedelecfahrerin war es zu einem Zusammenstoß gekommen. Während der 64-jährige PKW-Fahrer unverletzt blieb, verletzte sich die 42-jährige Zweiradfahrerin leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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