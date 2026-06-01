POL-OE: Verletzte Pedelecfahrerin nach Unfall in Altenhundem
Lennestadt (ots)
Am Freitag (29. Mai) hat sich um 11:40 Uhr im Einmündungsbereich "Hundemstraße/Helmut-Kumpf-Straße" ein Verkehrsunfall ereignet. Zwischen einem Auto und einer Pedelecfahrerin war es zu einem Zusammenstoß gekommen. Während der 64-jährige PKW-Fahrer unverletzt blieb, verletzte sich die 42-jährige Zweiradfahrerin leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
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