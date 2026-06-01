POL-OE: Verletzte Pedelecfahrerin nach Unfall in Altenhundem

Kirchhundem-Rüspe (ots) - Am Sonntag, gegen 11:29 Uhr, kam es in Kirchhundem-Rüspe zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 49-Jähriger befuhr die L553 mit seinem Motorrad von Erndtebrück in Richtung Oberhundem. In der Ortslage Rüspe kam er in einer Kurve aufgrund regennasser Fahrbahn zu Fall und kollidierte mit einer Schutzplanke. Dabei verletzte er sich schwer und wurde durch einen RTW in ein nahegelegenes ...

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