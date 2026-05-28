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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind verletzt - Pedelcfahrer fährt weiter

Finnentrop (ots)

Am Montagabend (25. Mai) wurde ein Achtjähriger bei einem Unfall im Lennepark verletzt. Der Junge war gegen 21:05 Uhr mit seinem Tretroller unterwegs, als es offenbar zu einer Kollision mit einem Pedelecfahrer kam. Der Mann hatte sich nach Auskunft der Mutter zwar zunächst um den Jungen ge-kümmert, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, als die Polizei alarmiert werden sollte.

Zeugen beschrieben ihn folgendermaßen:

Der Mann wies eine dünne Statur auf, sprach Hochdeutsch, war etwa Mitte 20 bis Anfang 30 Jahre alt, etwa 180cm groß, hatte dunkelblonde kurze Haare, einen leichten Bart und blaue Augen.

Er trug einen Schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Kappe, einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Jogginghose.

Die Farbe des Pedelecs war ebenfalls schwarz.

Das Kind wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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