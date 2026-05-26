Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Jugendliche nach polizeilichen Maßnahmen in Esslingen festgenommen

Stuttgart (ots)

Im Auftrag des bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe angesiedelten Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg haben Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts Baden-Württemberg am Freitag, 22. Mai 2026, im Esslinger Stadtteil Oberesslingen mehrere Jugendliche festgenommen.

Vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wird vorgeworfen, eine schwere Straftat zum Nachteil einer weiteren Person geplant zu haben. Einer der Beschuldigten führte bei seiner Festnahme einen Schlagring mit sich. Zudem wurden im Rahmen der anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen mehrere Mobiltelefone und elektronische Datenträger sichergestellt, welche nun ausgewertet werden.

Durch die Ermittlungen und den schnellen Zugriff konnte die geplante Gewalttat erfolgreich verhindert werden. Die Behörden wurden auf die geplante Tat im Rahmen von anderweitigen Ermittlungen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern aufmerksam.

Für die Schülerinnen und Schüler der nahegelegenen Schulen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Schülerinnen und Schüler, die auf die laufenden Einsatzmaßnahmen aufmerksam wurden, wurden mit Unterstützung von Lehrkräften vorübergehend in ihre Klassenzimmer geschickt.

Gegen einen der vor Ort festgenommenen Jugendlichen wurde Haftbefehl wegen Verabredung zum Mord erlassen und in Vollzug gesetzt.

Gegen einen weiteren vor Ort anwesenden Beschuldigten wurde Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die beiden weiteren Beschuldigten wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen und in Hinblick auf den Schutz des Persönlichkeitsrechts der minderjährigen Beschuldigten können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell