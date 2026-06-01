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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bäume im Lennepark beschädigt

Finnentrop (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag (15. Mai) und Sonntag (17. Mai) ihr Unwesen im Lennepark in Finnentrop getrieben. Insgesamt wurden zehn Bäume umgeknickt und beschädigt. Die Gemeinde Finnentrop erstattete eine Strafanzeige und schätzte den Schaden auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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