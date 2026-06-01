POL-OE: Bäume im Lennepark beschädigt
Finnentrop (ots)
Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag (15. Mai) und Sonntag (17. Mai) ihr Unwesen im Lennepark in Finnentrop getrieben. Insgesamt wurden zehn Bäume umgeknickt und beschädigt. Die Gemeinde Finnentrop erstattete eine Strafanzeige und schätzte den Schaden auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
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