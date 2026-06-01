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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (27. Mai) kam es gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Elspe ("Bielefelder Straße") zu einer Beschädigung an einem grauen Opel Corsa. Die Schadenshöhe wurde von den aufnehmenden Beamten auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Ein Mann hatte die Fahrzeugführerin auf den Schaden aufmerksam und angegeben, den Vorfall beobachtet zu haben. Demnach war eine Frau mit ihrem Einkaufswagen gegen den PKW gestoßen. Sie hatte sich anschließend jedoch vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Leider verließ auch der Zeuge wenig später die Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zur weiteren Sachbearbeitung wären jedoch seine und die Angaben möglicher weiterer Zeugen sehr wichtig. Das Verkehrskommissariat in Lennestadt bittet daher um Kontaktaufnahme unter der Telefon-Nr. 02723 9269-4131.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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