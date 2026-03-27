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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall auf der BAB 61 mit Vollsperrung

Mutterstadt (ots)

Am 27.03.2026 gegen 14:17 h kam es auf der BAB 61, in Richtung Norden, Höhe der Anschlussstelle Pfalzmarkt zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund eines anderen Verkehrsunfalls, kam es zu einer Staubildung. Ein Sattelzug mit Auflieger fuhr, aus bisher ungeklärter Ursache, auf das Stauende auf und schob die hinteren drei Lastkraftwagen aufeinander. Die Hauptfahrbahn ist aktuell gesperrt und der Verkehr wird an der AS Pfalzmarkt umgeleitet. Eine Ableitung des Verkehrs am AK Speyer und Vollsperrung der BAB 61 in nördliche Richtung wird aktuell forciert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Rech
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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