POL-OE: Radfahrerin nach Unfall schwerverletzt

Attendorn (ots) - Ein 48-jähriger Autofahrer fiel am Samstag (30. Mai) um 12:45 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der "Listertalstraße" auf. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogeneinfluss hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte diesen Verdacht. Die Beamten ...

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