POL-OE: Radfahrerin nach Unfall schwerverletzt
Olpe (ots)
Eine 57-jährige Mountainbikerin hat am Montag (01. Juni) gegen 14:50 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf dem Radweg "Am Hafen" in Sondern die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Mountainbike entstand nur leichter Sachschaden.
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