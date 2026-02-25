HZA-DU: Hauptzollamt Duisburg - Finanzkontrolle Schwarzarbeit 2025 in Zahlen

Hauptzollamt Duisburg

Im Jahr 2025 wurden im Bezirk des Hauptzollamts Duisburg über 500 Arbeitgeber aus den verschiedenen Wirtschaftsbereichen geprüft, bundesweit waren es über 25.000 Arbeitgeberprüfungen

Insgesamt leiteten die Zöllnerinnen und Zöllner im Rahmen der Ermittlungsarbeit rund 5.500 Verfahren ein (2024 waren es 5.340 Verfahren). Darunter befanden sich insgesamt 4.440 Strafverfahren und über 1.000 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Im Jahr 2025 konnte durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit an den Standorten Duisburg und Emmerich eine Schadenssumme von knapp 29 Millionen Euro ermittelt werden.

Nach Abschluss der Strafverfahren verhängten die Gerichte im Jahr 2025 über 45 Jahre Freiheitstrafe und Geldstrafen in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Durch abgeschlossene Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden über eine Million Euro Bußgelder geahndet.

Am 28.01.2025 verurteilte die Große Strafkammer des Landgerichts Duisburg einen 56-jährigen Mann u. a. wegen 185 Fällen der Beihilfe zum Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt zu vier Jahren Freiheitsstrafe und dessen 30 Jahre alten Sohn wegen 125 entsprechender Beilhilfetaten zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe. Die vollständige Pressemitteilung ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Schwarzarbeitsbekaempfung/2025/z76_freiheitsstrafen_du.html

Am 09.12.2025 führte das Hauptzollamt Duisburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Durchsuchungen in Wohnungen und Geschäftsräumen durch, weil eine Elektrofirma ohne Arbeitnehmer Umsätze erwirtschaftete. Die vollständige Pressemitteilung ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Schwarzarbeitsbekaempfung/2025/x38_durchsuchung_elektrofirma_du.html

Zusatzinformation:

Die Beamtinnen und Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit kontrollieren die Meldungen zur Sozialversicherung, möglichen Sozialleistungsmissbrauch, illegale Ausländerbeschäftigung und die Einhaltung der Mindestlöhne.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung führt ganzjährig regelmäßig sowohl bundesweite als auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen in bestimmten Branchen zu erhalten, der bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit ein wichtiges Instrument insbesondere zur Senkung gesellschaftlicher Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung darstellt.

