Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer ohne Führerschein, aber mit Drogen

Attendorn (ots)

Ein 48-jähriger Autofahrer fiel am Samstag (30. Mai) um 12:45 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der "Listertalstraße" auf. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogeneinfluss hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte diesen Verdacht. Die Beamten brachten den 48-Jährigen daraufhin zur Polizeiwache. Hier wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und eine Anzeige aufgenommen. Im weiteren Verlauf wird sich der Fahrer somit wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" verantworten müssen. Sollte die Laboruntersuchung die Annahmen der Polizeibeamten bestätigen, kommt "Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss" hinzu. Zudem wurde auch eine Anzeige wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung der Person die geringe Menge einer verdächtigen Substanz, bei der es sich möglicherweise um eine Droge handelte.

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