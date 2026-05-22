PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann greift Mädchen an +++ Dieb in Wohnhaus +++ Bäume auf Hotelgelände beschädigt +++ Beim Einkaufen Handtasche gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann greift Mädchen an,

Steinbach, Obergasse, Freitag, 22.05.2026, 7.30 Uhr

(da)Am Freitagmorgen attackierte in Steinbach ein Mann ein 15-jähriges Mädchen. Das Mädchen befand sich gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule in der Obergasse. Ein ihr unbekannter 36-jähriger Mann, der ihr entgegenkam, soll ihr unvermittelt in das Gesicht geschlagen und sie zu Boden geworfen haben, wo er weiter auf die am Boden Liegende eingeschlagen haben soll, bis Passanten ihn von dem Mädchen wegzogen und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Einsatzkräfte der Polizei nahmen ihn anschließend vor Ort fest. Das Mädchen wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da auch ein möglicher sexualstrafrechtlicher Hintergrund bei der Tat nicht auszuschließen ist, hat ein Fachkommissariat aus Wiesbaden die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 36-Jährige wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

2. Dieb in Wohnhaus,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Am Hirschsprung, Donnerstag, 21.05.2026, 16.50 Uhr

(da)Am Donnerstagnachmittag gelangte ein Dieb unbemerkt in ein Wohnhaus in Ober-Eschbach. Gegen 16.50 Uhr hielt sich eine Frau im Garten des Hauses in der Straße "Am Hirschspung" auf, als sich ein unbekannter Mann heimlich an ihr vorbeischlich und in das Haus gelangte. Dort durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten und gelangte so an Bargeld. Als die Frau ihre Gartenarbeiten beendete und zurück ins Haus kam, überraschte sie hier den Dieb, der daraufhin mit seiner Beute die Flucht ergriff. Der Dieb wird als 1,70 bis 1,75 Meter groß mit schwarzem Vollbart und schwarzen gegelten Haaren mit Mittelscheitel beschrieben. Er trug eine grüne Blousonjacke, eine schwarze Hose mit weißen Streifen und weiße Schuhe. Womöglich wurde er bei seiner Tat von einer zweiten Person unterstützt, die sich vor dem Haus aufhielt. Dabei handelte es sich um einen Mann mit ebenfalls schwarzem Vollbart, lockigen, gekräuselten Haaren und krummer Körperhaltung. Zudem wurden beide als nordafrikanisch aussehend beschrieben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Bäume auf Hotelgelände beschädigt,

Königstein, Falkenstein, Debusweg, Montag, 18.05.2026, 18 Uhr bis Dienstag, 19.05.2026, 12 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag zwei Bäume auf dem Gelände eines Hotels in Falkenstein beschädigt. In der Zeit von 18 Uhr bis 12 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter in die Parkanlage des Hotels im Debusweg. Dort bohrten sie Löcher in zwei Bäume und befüllten diese mit einer bislang unbekannten Chemikalie. Dadurch nahmen die betroffenen Bäume erheblichen Schaden. Dieser wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Beim Einkaufen Handtasche gestohlen,

Königstein, Klosterstraße, Donnerstag, 21.05.2026, 12.30 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es in einem Königsteiner Supermarkt zu einem Handtaschendiebstahl. Gegen 12.30 Uhr erledigte eine 86-jährige Frau ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Klosterstraße. Dabei hatte sie ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgelegt. In einem unachtsamen Moment nahm eine bislang unbekannte Frau die Handtasche an sich und verließ den Markt in unbekannte Richtung. Die Handtaschendiebin trug während der Tat einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und ein blau-weißes Kopftuch. Ihr weiteres Erscheinungsbild wurde als südeuropäisch beschrieben. Mögliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

5. Verletzte nach Zusammenstoß mit Fahrrad, Usingen, Wilhelmjstraße, Donnerstag, 21.05.2026, 14.30 Uhr

(da)Am Donnerstagnachmittag wurden in Usingen zwei Personen bei einem Fahrradunfall verletzt. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 12-jähriges Kind mit seinem Fahrrad auf der Wilhelmjstraße von der Obergasse kommend in Richtung Bahnhofstraße. Zur gleichen Zeit wollte eine 69-jährige Frau die Wilhelmjstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Kind auf dem Fahrrad. Durch den Aufprall wurden beide Unfallbeteiligten verletzt, davon die Fußgängerin schwer. Sie mussten zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

6. Betrunken gegen Schrankenanlage gefahren, Oberursel, Karl-Hermann-Flach-Straße, Freitag, 22.05.2026, 0.30 Uhr

(da) In der Nacht zum Freitag ist ein Mann in Oberursel mit seinem Auto betrunken in eine Schrankenanlage gefahren. Der 28-Jährige fuhr gegen 0.30 Uhr mit einem Skoda Fabia auf dem Parkplatzgelände einer Schule in der Karl-Hermann-Flach-Straße. Bei seinen Fahrmanövern verlor er jedoch die Kontrolle über sein Auto und fuhr in die dortige Schrankenanlage. Sowohl die Anlage als auch das Auto wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte diverse Anzeichen für vorherigen Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Aus diesem Grund ging es für ihn zur Polizeistation Oberursel, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er muss sich nun einem entsprechenden Ermittlungsverfahren stellen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

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