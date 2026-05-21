PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frau tritt um sich und bespuckt Einsatzkräfte

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Frau tritt um sich und bespuckt Einsatzkräfte, Bad Homburg, Schulberg, Mittwoch, 20.05.2026, 21.30 Uhr

(da)Mittwochabend trat eine Frau in Bad Homburg um sich und griff Einsatzkräfte der Polizei an. Gegen 21.30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Schnellimbiss in der Straße "Schulberg" gerufen. Vor Ort trafen sie auf eine augenscheinlich alkoholisierte und aggressive Frau. Diese steht im Verdacht, im Zuge von Zahlungsstreitigkeiten nach Mitarbeitern des Imbisses getreten zu haben. Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige wegen Körperverletzung auf und erteilte der 22-Jährigen einen Platzverweis. Dem kam die Bad Homburgerin jedoch nicht nach und richtete ihre Aggressionen nun vermehrt gegen die Einsatzkräfte. Sie trat nach ihnen, weshalb sie schlussendlich festgenommen und in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen diese Maßnahme setzte sie sich mit Händen und Füßen zur Wehr. Außerdem spuckte sie einer Polizistin und einem Polizisten ins Gesicht. Schlussendlich verbrachte sie den Rest der Nacht zwecks Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle. Zu der Anzeige wegen Körperverletzung kommt nun noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte hinzu.

Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus ergaben sich für den Berichtszeitraum keine weiteren presserelevanten Sachverhalte.

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