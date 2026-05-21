PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frau tritt um sich und bespuckt Einsatzkräfte

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Frau tritt um sich und bespuckt Einsatzkräfte, Bad Homburg, Schulberg, Mittwoch, 20.05.2026, 21.30 Uhr

(da)Mittwochabend trat eine Frau in Bad Homburg um sich und griff Einsatzkräfte der Polizei an. Gegen 21.30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Schnellimbiss in der Straße "Schulberg" gerufen. Vor Ort trafen sie auf eine augenscheinlich alkoholisierte und aggressive Frau. Diese steht im Verdacht, im Zuge von Zahlungsstreitigkeiten nach Mitarbeitern des Imbisses getreten zu haben. Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige wegen Körperverletzung auf und erteilte der 22-Jährigen einen Platzverweis. Dem kam die Bad Homburgerin jedoch nicht nach und richtete ihre Aggressionen nun vermehrt gegen die Einsatzkräfte. Sie trat nach ihnen, weshalb sie schlussendlich festgenommen und in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen diese Maßnahme setzte sie sich mit Händen und Füßen zur Wehr. Außerdem spuckte sie einer Polizistin und einem Polizisten ins Gesicht. Schlussendlich verbrachte sie den Rest der Nacht zwecks Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle. Zu der Anzeige wegen Körperverletzung kommt nun noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte hinzu.

Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus ergaben sich für den Berichtszeitraum keine weiteren presserelevanten Sachverhalte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 14:39

    POL-HG: Reifen zerstochen +++ Diebe entwenden Vasen von Friedhof

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Reifen zerstochen, Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Montag, 18.05.2026, 20 Uhr bis Dienstag, 19.05.2026, 11 Uhr (da)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte die Reifen eines Autos in Bad Homburg zerstochen. Ein weißer VW Up stand zwischen 20 Uhr und 11 Uhr in der Heuchelheimer Straße, als der oder die Täter sämtliche Reifen des Fahrzeugs beschädigten. Mögliche ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:10

    POL-HG: Kupferdiebe machen Beute +++ Mehrere Autos zerkratzt

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Kupferdiebe machen Beute, Bad Homburg, Kirdorf, Stedter Weg, Freitag, 15.05.2026, 17 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 10 Uhr (da)Kupferdiebe machten am Wochenende in Kirdorf Beute. Die bislang unbekannten Täter betraten zwischen Freitagabend und Montagvormittag die Baustelle einer Turnhalle im Stedter Weg und transportierten insgesamt rund 15 Meter kupferhaltige Elektrokabel ab. Mit ihrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren