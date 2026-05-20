PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Reifen zerstochen +++ Diebe entwenden Vasen von Friedhof

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Reifen zerstochen,

Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Montag, 18.05.2026, 20 Uhr bis Dienstag, 19.05.2026, 11 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte die Reifen eines Autos in Bad Homburg zerstochen. Ein weißer VW Up stand zwischen 20 Uhr und 11 Uhr in der Heuchelheimer Straße, als der oder die Täter sämtliche Reifen des Fahrzeugs beschädigten. Mögliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Diebe entwenden Vasen von Friedhof,

Usingen, Wilhelmsdorf, Wilhelm-Heinrich-Straße, Montag, 18.05.2026, 10 Uhr bis Dienstag, 19.05.2026, 15 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag mehrere Vasen von einem Friedhof in Wilhelmsdorf entwendet. Die Vasen, die einen Gesamtwert von rund 1.000 Euro hatten, befanden sich auf dem Gelände in der Wilhelm-Heinrich-Straße über mehrere Gräber verteilt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer (06081) 9208-0 Hinweise entgegen.

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