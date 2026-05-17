PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Mehrere Auseinandersetzungen im Rahmen des Weinfestes in Bad Homburg +++ Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Diebstahl von E-Scooter +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

+ 1. Mehrere Auseinandersetzungen im Rahmen des Weinfestes in Bad Homburg

Bad Homburg, Kurhaus, Louisenstraße,

Freitag, 15.05.2026, 21:45 Uhr bis Samstag, 16.05.2026, 02:15 Uhr

(wö) Von Freitagabend bis zum frühen Samstagmorgen wurden die Bad Homburger Polizei und die angrenzenden Reviere mehrfach zu Auseinandersetzungen im Bereich des Bad Homburger Weinfestes gerufen. Zunächst wurde eine größere Schlägerei im Bereich einer Bushaltestelle gemeldet. Dort soll ein Jugendlicher von mehreren Personen geschlagen worden sein. Bei Eintreffen der Streife konnten jedoch weder der Geschädigte, noch die Angreifer, angetroffen werden. Gegen 23:00 Uhr wurden zwei junge Frauen von einem unbekannten männlichen Täter angegangen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten soll der ca 40- bis 45-jährige Mann körperlich gegen die Geschädigten vorgegangen sein. Anschließend entkam er unerkannt. Die beiden Frauen wurden dabei leicht verletzt. Um 00:23 Uhr wurde ein 18-Jähriger nach einem Streit mit einem 19-Jährigen von diesem geschlagen und mit Reizgas besprüht. Um 01:13 Uhr wurde ein 17-Jähriger von einem Unbekannten unvermittelt geschlagen. Im weiteren Verlauf sollen Bekannte des Angreifers mit auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Alle Täter entkamen unerkannt. Eine Beschreibung konnte nicht gegeben werden. Um kurz vor 02:00 Uhr wurden zwei 20-Jährige Männer von einem Unbekannten männlichen Täter mit einem Messer bedroht und verbal angegangen. Bevor der Täter mit seinen Freunden weiterzog, schlug er einem der Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Kurz nach 02:00 Uhr trafen zwei Gruppen von Jugendlichen aufeinander. Im Verlauf des Streites wurde einem Geschädigten mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen und ihm, sowie einem weiteren Geschädigten, Reizgas ins Gesicht gesprüht. Auch hier entkamen die Täter unerkannt. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde bei allen Auseinandersetzungen niemand schwer verletzt. Weiterhin wurden an einem geparkten Streifenwagen in der Ludwigstraße zwischen 00:30 Uhr und 01:45 Uhr beide Kennzeichen abgerissen und entwendet.

Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06172-1200 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Bad Homburg, Goldgrubenstraße,

Sonntag, 17.05.2026, 03.07 Uhr

(lp) Einer aufmerksamen Streife der Bad Homburger Polizei fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Hessenring in Bad Homburg ein Fiat Punto auf. Eine anschließende Verkehrskontrolle ergab den Verdacht, dass 37-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand und er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten Betäubungsmittel, vermeintliche Einbruchswerkzeuge, einen E-Scooter unbekannter Herkunft, einen Schlagring, ein Einhandmesser und ein nicht zugelassenes Pfefferspray. Zudem ergab eine Überprüfung des Kennzeichens des Fahrzeuges und des Fahrers, dass für dieses kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Weiterhin lagen gegen den Fahrer zwei offene Haftbefehle vor. Bei dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Außerdem wurden mehrere neue Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

3. Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg, Eichenstraße,

Freitag, 15.05.2026, 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr

(lp) Am Freitagnachmittag kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr gelangten ein oder mehrere Unbekannte über das Badezimmerfenster in das Einfamilienhaus in der Eichenstraße. Im Inneren wurden mehrere Zimmer auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

Der entstandene Sachschaden an dem Badezimmerfenster wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200 entgegen.

4. Diebstahl von E-Scooter

Friedrichsdorf, An der Schnepfenburg,

Donnerstag, 14.05.2026, 23.15 Uhr bis Freitag, 15.05.2026, 11.50 Uhr

(lp) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Friedrichsdorf zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Der E-Scooter wurde am Donnerstagabend in der Straße "An der Schnepfenburg" an einem Zaun abgestellt und angeschlossen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten ein oder mehrere Unbekannte den schwarzen E-Scooter der Marke Segway im Wert von 600 Euro. An dem E-Scooter war zuletzt das Kennzeichen "633JVG" angebracht.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200 zu melden.

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