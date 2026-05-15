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POL-HG: "Cops im Dialog" fördert Austausch und gegenseitigen Respekt

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

"Cops im Dialog" fördert Austausch und gegenseitigen Respekt, Neu-Anspach, Adolf-Reichwein-Schule, Mittwoch, 13.05.2026,

(da)Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Cops im Dialog" kamen am Mittwoch Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse der Adolf-Reichwein-Schule mit der Polizei ins Gespräch. Die Veranstaltung fand in der Aula der Schule statt. Ziel der Initiative des Hessischen Innenministeriums ist es, den direkten Austausch zwischen jungen Menschen und der Polizei zu fördern, gegenseitiges Verständnis aufzubauen und Vertrauen zu stärken.

An der Veranstaltung beteiligten sich unter anderem die Direktionsleiterin der Polizeidirektion Hochtaunus Iris Müller, die Leitung der Polizeistation Usingen Bianca Beyer, die ansässige Schutzfrau vor Ort Katja Jokiel-Gondek sowie die Einstellungsberaterin für den Hochtaunuskreis Corinna Mehrfeld. Ergänzt wurde die Gesprächsrunde durch die Dienstgruppenleiterin der Polizeistation Usingen Jeannine Faulborn und die Streifenbeamtin Svenja Rühl, die den Schülerinnen und Schülern authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag gaben und von Einsätzen berichteten, bei denen sie sowohl positive Erfahrungen als auch mangelnden Respekt gegenüber Einsatzkräften erlebt hatten. Die Moderation übernahm der polizeiliche Jugendkoordinator Thomas Leopold-Klemm.

Im Mittelpunkt standen offene Gespräche auf Augenhöhe. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen, eigene Sichtweisen einzubringen und sich ein persönliches Bild von der Arbeit der Polizei zu machen.

Die Direktionsleiterin der Polizeidirektion Hochtaunus betonte die Bedeutung solcher Begegnungen: "Gerade der persönliche Austausch hilft dabei, Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Polizei lebt vom Dialog mit den Menschen. Veranstaltungen wie 'Cops im Dialog' zeigen, wie wichtig Respekt, Offenheit und Kommunikation für ein gutes gesellschaftliches Miteinander sind."

Die Veranstaltung stieß auf eine durchweg positive Resonanz. Besonders der offene und ehrliche Austausch wurde von vielen Beteiligten als wertvoll wahrgenommen. Die Verantwortlichen der Polizeidirektion Hochtaunus zeigten sich erfreut über das große Interesse und die konstruktiven Gespräche der Schülerinnen und Schüler.

Auch das Interesse der Jugendlichen an den vielfältigen Aufgaben der Polizei sowie an den beruflichen Möglichkeiten innerhalb der hessischen Polizei wurde im Verlauf der Veranstaltung deutlich. Die Beteiligten zogen insgesamt ein positives Fazit der Dialogreihe, die einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens leistet.

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