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POL-HG: Neue Schutzfrau vor Ort für Bad Homburg und Friedrichsdorf - Die Ansprechbarkeit der Polizei wird weiter ausgebaut

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Neue Schutzfrau vor Ort für Bad Homburg und Friedrichsdorf - Die Ansprechbarkeit der Polizei wird weiter ausgebaut, Hochtaunuskreis, Bad Homburg & Friedrichsdorf, Freitag, 14.05.2026

(da)Die Polizeidirektion Hochtaunus baut ihre Ansprechstellen für Bürgerinnen und Bürger weiter aus. Ab sofort ist Sina Döll als neue Schutzfrau vor Ort bei der Polizeistation Bad Homburg tätig und stärkt so die bürgernahe Zusammenarbeit in der Region. Die Polizeihauptkommissarin war bereits vor ihrer neuen Aufgabe viele Jahre im Schicht- und Ermittlungsdienst der Polizeistation tätig und kennt ihr Dienstgebiet somit in- und auswendig. In ihrer neuen Funktion wird sie regelmäßig in Friedrichsdorf und Bad Homburg präsent sein, den Austausch mit den Menschen vor Ort suchen und präventive Projekte begleiten. "Gerade der persönliche Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern war für mich das Entscheidende in meiner bisherigen Polizeiarbeit. Umso mehr freut es mich, diesen Aspekt im Austausch mit der Bevölkerung von Friedrichsdorf und Bad Homburg weiter zu vertiefen", betont Frau Döll. Das Konzept der Schutzleute vor Ort setzt dabei bewusst auf Kontinuität und Vertrauen. Sina Döll ergänzt somit künftig den bereits etablierten Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Martin Scheiber, bei der Betreuung des Zuständigkeitsbereichs. Gemeinsam stehen sie den Bürgerinnen und Bürgern als direkte Ansprechpartner für Sicherheitsfragen und Anliegen des täglichen Lebens zur Verfügung. Sie erreichen die beiden telefonisch unter (06172) 120-103 bzw. -104 oder per E-Mail an svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de.

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