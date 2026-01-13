PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung in Gelsenkirchen-Altstadt - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche haben in der Gelsenkirchener Innenstadt zwei Jungen bedroht und ihnen Bargeld abgenommen. Die beiden 12 und 13 Jahre alten Gelsenkirchener hielten sich am Montagnachmittag, 12. Januar 2026, in der Stadt auf, als gegen 17.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher auf dem Heinrich-König-Platz auf sie zukam. Zwei der Jugendlichen drohten den Jungen mit Gewalt, sollten sie ihnen kein Bargeld aushändigen. Daraufhin gaben die beiden Jungen den Tatverdächtigen Geld. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Robert-Koch-Straße.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat 15 sowie die Kriminalwache unter den Rufnummern 0209 365 7512 und 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

