PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Polizeibeamte erbeuten Erspartes +++ Gerätschaften von Friedhof entwendet +++ Einbrecher entwenden Schmuck

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Erspartes, Bad Homburg, Mittwoch, 13.05.2026, 0.15 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine Bad Homburgerin Opfer von Telefonbetrügern. Am Dienstagabend riefen die Betrüger bei ihr an und gaben sich als Polizeibeamte aus Bayern aus. Mit der mittlerweile weit verbreiteten Masche, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, setzten sie die Rentnerin psychisch so sehr unter Druck, dass diese ihr Erspartes in Form von Münzen und Schmuck zusammensuchte. Mit diesen Wertgegenständen im Wert von mehreren Tausend Euro sollte sie eine Kaution zur Freilassung ihrer Tochter bezahlen. Hierzu erschien am Mittwoch kurz nach Mitternacht ein Mann vor ihrer Haustür nahe dem Rathausplatz und nahm die Wertsachen in einem weißen Kosmetikbeutel entgegen. Mit diesem flüchtete er zu Fuß. Als die Betrogene wenig später feststellen musste, dass sie Opfer von Betrügern geworden war, rief sie die Polizei. Diese fahndet nun nach dem etwa 1,60 Meter großen, 30 Jahre alten Mann, der einen dunklen Hoodie trug. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 0 entgegen.

2. Gerätschaften von Friedhof entwendet, Königstein, Mammolshain, Hardtgrundweg, Donnerstag, 07.05.2026, 16 Uhr bis Montag, 11.05.2026, 7.30 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen waren Diebe auf dem Mammolshainer Friedhof zugange. Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagfrüh öffneten die bislang unbekannten Täter eine Garage, in der Geräte für die Landwirtschaftspflege des Friedhofs gelagert werden. Die Diebe entwendeten diverse Geräte und Werkzeug im Wert von rund 2.000 Euro und transportierten diese ungesehen ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 0 mit der Polizeistation Königstein in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher entwenden Schmuck,

Oberursel, Bommersheim, Wallstraße, Dienstag, 12.05.2026, 9 Uhr bis Dienstag, 12.05.2026, 16.20 Uhr

(da) Am Dienstag haben Einbrecher in Bommersheim Schmuck entwendet. Zwischen 9 Uhr und 16.20 Uhr hebelten sie das Fenster eines Einfamilienhauses in der Wallstraße auf und durchwühlten anschließend die Wohnräume. Dabei erbeuteten sie Schmuck, mit dem sie unerkannt davonkamen. Mögliche Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 0 entgegen.

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