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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Sachbeschädigungen an Pkw und Kinderspielturm +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Tatzeitraum: Mittwoch, den 13.05.2026 09:45 Uhr bis 12:00 Uhr Tatort: Falkensteiner Straße in 61462 Königstein im Taunus

Am Mittwochvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters in der Falkensteiner Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hierbei wurde die Beifahrerseite des Fahrzeuges mit einem unbekannten Werkzeug durch einen noch unbekannten Täter zerkratzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation in Königstein (06174 9266-0) zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatzeitraum: Montag, den 11.05.2026 16:00 Uhr bis Mittwoch den 13.05.2026 13:00 Uhr Ereignisort: Rossertstraße in 61462 Königstein im Taunus Ortsteil Schneidhain

Zwischen Montag und Mittwoch beschädigten noch unbekannte Täter auf einem Spielplatz in Königstein-Schneidhain einen Spielturm. Das Klettergerüst wurde mit diversen Schriftzügen besprüht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation in Königstein (06174 9266-0) zu melden.

Betreff: Sachbeschädigung an PKW

Tatort: Camp-King-Allee 2, Oberursel (Taunus), Parkplatz des dortigen EDEKA Marktes Tatzeit: Mittwoch, 13.05.2026, 11:00 Uhr bis 11:54 Uhr

Am Mittwochvormittag wurde der PKW der Geschädigten auf dem Parkplatz des dortigen EDEKA Marktes beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte mittels unbekanntem Tatmittel den PKW an mehreren Stellen. Der Sachschaden wird auf 5000,00 EUR geschätzt. Der unbekannte Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Falls sie im o.g. Tatzeitraum eine verdächtige Person wahrgenommen haben, oder Hinweise auf den Täter geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Oberursel. (06171/6240/0)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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