PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Jugendliche sprühen mit Pfefferspray +++ Kupferdiebe auf Baustelle +++ Diebesbande gelangt an Portemonnaie +++ Einbruch in Köppern & Schneidhain

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Jugendliche sprühen mit Pfefferspray, Bad Homburg, Kurhaus, Donnerstag, 14.05.2026, 23 Uhr

(da)Am Donnerstagabend sprühten Jugendliche in Bad Homburg Pfefferspray. Gegen 23 Uhr versuchte eine Gruppe Jugendlicher, an einem Stand des Weinfestes Alkohol zu erwerben. Als der Mitarbeiter ihnen den Ausschank jedoch verweigerte, griff einer von ihnen zu einem Pfefferspray und sprühte es dem Mann ins Gesicht. Anschließend rannten sie in unbekannte Richtung davon. Fahndungen der Polizei blieben bislang erfolglos. Es handelte sich um eine fünfköpfige Gruppe. Einer von ihnen trug bei der Tat eine glänzende Daunenjacke. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Kupferdiebe auf Baustelle,

Usingen, Weilburger Straße, Dienstag, 12.05.2026, 17 Uhr bis Mittwoch, 13.05.2026, 6.30 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Kupferdiebe in Usingen zu. Zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter auf das Gelände eines Rohbaus in der Weilburger Straße. Dort transportierten sie unerkannt rund 80 Meter Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro ab. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen.

3. Diebesbande gelangt an Portemonnaie,

Wehrheim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 13.05.2026, 14.35 Uhr

(da)Am Mittwoch gelangte eine Diebesbande in Wehrheim an ein Portemonnaie. Gegen 14.35 Uhr verwickelten zwei bislang unbekannte Täterinnen einen Mann in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in ein Gespräch. Während dieses Moments der Unachtsamkeit stahl ein männlicher Komplize das Portemonnaie aus der Jackentasche des Angesprochenen. Mit dieser Beute gelang dem Trio anschließend die Flucht. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach den drei Personen. Sie wurden allesamt als südländisch aussehend beschrieben. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Basecap. Eine der beiden Frauen war etwa 40 Jahre alt, hatte schwarze Haare mit einem blond gefärbten Pferdeschwanz und trug einen blauen Pullover, einen schwarzen Rock und schwarze Sandalen. Die zweite Frau war etwa 50 Jahre alt, trug eine weiße Basecap, einen weißen Pullover, eine weiße Jogginghose und schwarz-weiße Turnschuhe. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Schmuck bei Einbruch gestohlen,

Königstein, Schneidhain, Falkenweg, Donnerstag, 14.05.2026, 18.50 Uhr bis 23.10 Uhr

(da)Am Donnerstagabend gelangten Einbrecher in Schneidhain an Beute. Zwischen 18.50 Uhr und 23.10 Uhr betraten die bislang unbekannten Täter das Grundstück im Falkenweg, brachen den Rollladen heraus und öffneten das dahinter befindliche Fenster gewaltsam. Im Inneren erbeuteten sie Schmuck und traten anschließend unerkannt die Flucht an. Die Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sollten Sie am Donnerstagabend verdächtige Feststellungen gemacht haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

5. Einbruch in Köppern,

Friedrichsdorf, Köppern, Am Heegwald, Donnerstag, 14.05.2026, 11.30 Uhr bis 18:30 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in Köppern. Die Täter hebelten zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses in der Straße "Am Heegwald" auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten schließlich Schmuck. Mit diesem suchten sie unerkannt das Weite. Die Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sollten Sie am Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

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