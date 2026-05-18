PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Juwelier +++ Tresor aus Wohnhaus verfrachtet +++ Informationsstand zur Einbruchsprävention

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Juwelier,

Bad Homburg, Louisenstraße, Montag, 18.05.2026, 3.15 Uhr

(da)In der Nacht zum Montag schlugen Einbrecher in einem Juweliergeschäft in Bad Homburg zu. Gegen 3.15 Uhr fuhr das Täterduo mit einem weißen Auto vor das Geschäft in der Louisenstraße. Zwei Männer stiegen aus und öffneten die Eingangstür mit einem Spreizgerät. Einer von ihnen rannte in den Verkaufsraum und entwendete Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Danach stiegen beide wieder in das Auto und fuhren davon. Die gesamte Tat dauerte nicht länger als wenige Minuten. Allein der durch die Tat verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer mit kräftiger Statur. Beide hatten ihre Gesichter mit Mützen und Schals verdeckt. Einer der beiden trug eine helle Jacke, Bluejeans, eine dunkle Hose und Turnschuhe. Der zweite trug eine dunkle Jacke, Handschuhe, eine dunkle Jeans und dunkle Schuhe. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Tresor aus Wohnhaus verfrachtet,

Bad-Homburg, Ober-Erlenbach, Am Nußgrund, Freitag, 15.05.2026, 00:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach ein. Gegen 00:50 Uhr näherten sich die Einbrecher der Rückseite des Anwesens in der Straße "Am Nußgrund" und brachen ein Kellerfenster auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume, nahmen einen Tresor an sich und verfrachteten diesen mithilfe eines Stapelkarrens in ein nahegelegenes Feld. Dort knackten sie den Tresor, entnahmen mehrere Wertgegenstände in Form von Schmuck und Uhren daraus und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte über die Telefonnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg.

3. Informationsstand zur Einbruchsprävention, Friedrichsdorf, Vorplatz Einkaufszentrum "Taunus Carré, Mittwoch, 20.05.2026, 11.30 Uhr bis 15 Uhr

(da)Am Mittwoch informiert die Polizei in Friedrichsdorf an einem Stand rund um das Thema "Einbruchsprävention". Zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr sind Nicole Meier von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle sowie der Schutzmann vor Ort Martin Scheiber auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums "Taunus Carré vertreten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten dort praxisnahe Tipps, wie sie ihr Zuhause effektiv gegen Einbruch schützen können - von mechanischen Sicherungen über Verhaltenshinweise bis hin zu technischen Möglichkeiten. Ziel der Aktion ist es, durch Aufklärung und Präsenz vor Ort einen Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen zu leisten. Die Polizei lädt alle Interessierten herzlich ein, den Stand zu besuchen und sich umfassend zu informieren.

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