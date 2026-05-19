PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kupferdiebe machen Beute +++ Mehrere Autos zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kupferdiebe machen Beute,

Bad Homburg, Kirdorf, Stedter Weg, Freitag, 15.05.2026, 17 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 10 Uhr

(da)Kupferdiebe machten am Wochenende in Kirdorf Beute. Die bislang unbekannten Täter betraten zwischen Freitagabend und Montagvormittag die Baustelle einer Turnhalle im Stedter Weg und transportierten insgesamt rund 15 Meter kupferhaltige Elektrokabel ab. Mit ihrer Beute im Wert von rund 1.500 Euro suchten sie unerkannt das Weite. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

2. Mehrere Autos zerkratzt,

Friedrichsdorf, Montag, 18.05.2026,

(da)In Friedrichsdorf wurden am Montag mehrere Autos zerkratzt. Insgesamt traf es vier Fahrzeuge, die entlang des Lilienwegs abgestellt waren. An allen Fahrzeugen wurde der Lack mutwillig beschädigt. Die bislang unbekannten Täter verursachten so einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 mit der Polizeistation Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

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