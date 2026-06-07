Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizei

Attendorn (ots)

Am 07.06.2026 gegen 15:30 Uhr beabsichtigte ein ziviler Dienstkradfahrer der KPB Märkischer Kreis im dortigen Bereich einen 21-jährigen Kradfahrer nach mehreren Verkehrsverstößen anzuhalten und zu kontrollieren. Der 21-jährige kam der Aufforderung zum Anhalten nicht nach, vielmehr beschleunigte er sein Krad und fuhr über Nebenstraßen und Feldwege in Rtg. Attendorn. Im Zuge der Nachfahrt konnte der Dienstkradfahrer aus weiterer Entfernung um 15:48 Uhr dann sehen, wie der Verfolgte von der Seenstr. im Bereich Wamge in einen Feldweg abbog. Dort wurde er im Anschluss nach einem Sturz aufgefunden. Es wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass das Krad nicht zugelassen war und der Fahrer keine Fahrerlaubnis dafür besaß. Weiter war ein möglicherweise entwendetes Kennzeichen montiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch die KPB Olpe dauern an, die Videoaufzeichnungen des Dienstkrads wurden sichergestellt. Ebenfalls sichergestellt wurden das verunfallte Krad sowie das montierte Kennzeichen. Der Kradfahrer verletzte sich schwer und wurde per RTW einem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden liegt im unteren, vierstelligen Bereich. Die Bearbeitung der vorausgegangenen Verkehrsverstöße erfolgt durch die KPB MK.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell