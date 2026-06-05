POL-OE: Autofahrer nach Unfall in Ennest leicht verletzt
Attendorn (ots)
Am Mittwoch (03. Juni) ereignete sich im Kreuzungsbereich "Benzstraße/Röntgenstraße/Zum langen Acker" ein Verkehrsunfall. Kurz vor 13 Uhr war es hier zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Während ein Beteiligter (40 Jahre) unverletzt blieb, zog sich der zweite Fahrer (30) leichte Verletzungen zu. An den beiden PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.
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