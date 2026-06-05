POL-OE: Autofahrer nach Unfall in Ennest leicht verletzt

Wenden (ots) - Ein 14-Jähriger und sein 15-jähriger Sozius sind am Donnerstagabend (04. Juni) gegen 20:40 Uhr auf der "St.-Helenen-Straße" mit einem Kleinkraftrad gestürzt. Der 14-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Motorroller, geriet gegen Bordstein und kam mit seinem Zweirad zu Fall. Die beiden Jugendlichen wurden jeweils leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 14-Jährigen zur weiteren Behandlung in ...

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