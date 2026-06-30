Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Apotheke eingedrungen

Gotha (ots)

In eine Apotheke in der Oststraße drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Der oder die Täter entwendeten fortfolgend Bargeld in Höhe eines zweistelligen Eurobetrages. Zudem wurde Sachschaden verursacht. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 27. Juni, 13.00 Uhr und gestern, 07.30 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0161676/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell