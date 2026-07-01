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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Mopedfahrer kam es gestern Nachmittag in der Straße 'Rennbahn'. An der Kreuzung zur Wilhelm-Rinkens-Straße fuhr der 20-jährige E-Bike-Fahrer in die Straße 'Rennbahn', um die Fahrt auf der gegenüberliegenden Seite durch seine dortige Fußgängerunterführung fortzusetzen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Moped eines 19-Jährigen. Dieser sowie sein 18-jähriger Sozius kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Die beiden sowie der E-Bike-Fahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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