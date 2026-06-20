Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schwerer Diebstahl in Supermarkt mit anschließender Täterfestnahme

Delmenhorst (ots)

Am 19.06.2026, gegen 23:30 Uhr, ist es zu einem schweren Diebstahl in einen Verbrauchermarkt in der Stedinger Straße in Delmenhorst gekommen. Ein männlicher Täter hielt sich im Inneren des Marktes verborgen und ließ sich nach Ladenschluss einschließen. Nach Verlassen aller Mitarbeitenden begab er sich zu dem angegliederten Kiosk und verstaute eine Vielzahl von Tabakwaren in ebenfalls im Markt entwendeten Bettlaken. Dabei löste er Alarm aus und die örtliche Polizei wurde verständigt. Der 29-jährige Delmenhorster verließ den Verbrauchermarkt durch einen Notausgang und konnte hier durch die Polizei beim Passieren des Ausganges gestellt und festgenommen werden. Der Täter wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

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