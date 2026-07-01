LPI-GTH: Aufgefahren
Uelleben (Landkreis Gotha) (ots)
Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Mopedfahrern kam es gestern Nachmittag in der Ernst-Thälmann-Straße. Eine 41-Jährige befuhr die Straße in Richtung Gotha und musste an einer Baustellenampel halten. Dies bemerkte eine dahinter befindliche 17-Jährige zu spät und fuhr auf. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (ah)
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