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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Uelleben (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Mopedfahrern kam es gestern Nachmittag in der Ernst-Thälmann-Straße. Eine 41-Jährige befuhr die Straße in Richtung Gotha und musste an einer Baustellenampel halten. Dies bemerkte eine dahinter befindliche 17-Jährige zu spät und fuhr auf. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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