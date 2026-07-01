LPI-GTH: Aufgefahren

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Zu einer Kollision zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Mopedfahrer kam es gestern Nachmittag in der Straße 'Rennbahn'. An der Kreuzung zur Wilhelm-Rinkens-Straße fuhr der 20-jährige E-Bike-Fahrer in die Straße 'Rennbahn', um die Fahrt auf der gegenüberliegenden Seite durch seine dortige Fußgängerunterführung fortzusetzen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Moped eines 19-Jährigen. Dieser sowie sein 18-jähriger Sozius kamen zu ...

mehr