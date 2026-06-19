Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperverletzung nach Hilfsangebot

Kall (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18. Juni) kam es in der Eisenauerstraße in Kall zu einer Körperverletzung.

Ein 60-jähriger Mann aus Kall gab an, zuvor eine Veranstaltung in der Kaller Innenstadt besucht zu haben. Dort bemerkte er eine offensichtlich stark alkoholisierte Person, die auf einer Treppe im Bereich der Kreuzung Aachener Straße saß. Nach eigenen Angaben bot der 60-Jährige dem Mann seine Hilfe an und erklärte sich bereit, ihn zu dessen Wohnanschrift zu begleiten. Der Unbekannte teilte ihm daraufhin seine Adresse mit, woraufhin sich beide gemeinsam auf den Weg machten.

Auf dem Weg zur angegebenen Wohnanschrift schlug der stark alkoholisierte Unbekannte den 60-Jährigen unvermittelt mit der Hand ins Gesicht. Durch den Schlag fielen ein Brillenglas aus der Fassung sowie ein Hörgerät des Geschädigten zu Boden.

Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Der 60-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Körperverletzung aufgenommen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 19 bis 25 Jahre alt - circa 185 bis 195 Zentimeter groß - dunkler Vollbart - weißes T-Shirt - blaue Jeanshose - westeuropäischer Phänotyp

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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