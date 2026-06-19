PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperverletzung nach Hilfsangebot

Kall (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18. Juni) kam es in der Eisenauerstraße in Kall zu einer Körperverletzung.

Ein 60-jähriger Mann aus Kall gab an, zuvor eine Veranstaltung in der Kaller Innenstadt besucht zu haben. Dort bemerkte er eine offensichtlich stark alkoholisierte Person, die auf einer Treppe im Bereich der Kreuzung Aachener Straße saß. Nach eigenen Angaben bot der 60-Jährige dem Mann seine Hilfe an und erklärte sich bereit, ihn zu dessen Wohnanschrift zu begleiten. Der Unbekannte teilte ihm daraufhin seine Adresse mit, woraufhin sich beide gemeinsam auf den Weg machten.

Auf dem Weg zur angegebenen Wohnanschrift schlug der stark alkoholisierte Unbekannte den 60-Jährigen unvermittelt mit der Hand ins Gesicht. Durch den Schlag fielen ein Brillenglas aus der Fassung sowie ein Hörgerät des Geschädigten zu Boden.

Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Der 60-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Körperverletzung aufgenommen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	circa 19 bis 25 Jahre alt -	circa 185 bis 195 
Zentimeter groß -	dunkler Vollbart -	weißes T-Shirt -	blaue Jeanshose
-	westeuropäischer Phänotyp

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 11:45

    POL-EU: Kupferleitungen aus Solarpark entwendet

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstag, 18. Juni, meldete ein Mitarbeiter einer Wartungsfirma der Polizei einen Diebstahl in einem Solarpark an der Euskirchener Straße in Euskirchen-Wüschheim. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gelände, indem sie den Zaun beschädigten. Anschließend entwendeten sie die an den Solarmodulen angebrachten Kupferleitungen. Der entstandene ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 13:25

    POL-EU: Einsatz nach unbefugtem Betreten eines Grundstücks

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch, den 17. Juni, gegen 22.35 Uhr, wurde die Polizei über einen Vorfall in einem Wohngebiet in der Gottfried-Disse-Straße in Euskirchen informiert, bei dem eine 52-Jährige einen Mann auf ihrem befriedeten Grundstück feststellte. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 45-jährige Mann unberechtigt auf dem Grundstück der Geschädigten auf. Diese bemerkte den Mann, als sie sich in ihrem ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 13:25

    POL-EU: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Kinder melden sich bei Werkstattinhaber

    Euskirchen (ots) - Am Dienstag (16. Juni) stellte der Inhaber einer Autowerkstatt in der Kolpingstraße in Euskirchen mehrere Beschädigungen an einem abgestellten Fahrzeug fest. Unter anderem waren die Kennzeichenhalterungen und der Tankdeckel abgerissen sowie die Rückleuchten beschädigt worden. Darüber hinaus wurde aus einem weiteren Fahrzeug eine Brille ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren