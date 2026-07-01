LPI-GTH: Fußgänger schwer verletzt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Nacht kam es gegen 03.00 Uhr zu einem Brand eines Nebengelasses eines Einfamilienhauses in der Steingasse. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Gebäudesubstanz. Drei Bewohner (m/33, w/59 und m/63) erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte rechtzeitig durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. (ah) Rückfragen bitte an: ...

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