LPI-GTH: Fußgänger schwer verletzt
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Heute Morgen wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Humboldtstraße schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen rannte der 19-Jährige offenbar den Gehweg in Richtung Gadollastraße herunter und querte bei Lichtzeichen "Rot" die Ampel. Ein 27 Jahre alter Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Fußgänger. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter einbezogen. Die Straße war während der Maßnahmen voll gesperrt. (ah)
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