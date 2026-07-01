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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger schwer verletzt

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Humboldtstraße schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen rannte der 19-Jährige offenbar den Gehweg in Richtung Gadollastraße herunter und querte bei Lichtzeichen "Rot" die Ampel. Ein 27 Jahre alter Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Fußgänger. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter einbezogen. Die Straße war während der Maßnahmen voll gesperrt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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