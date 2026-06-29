LPI-NDH: Heiligenstadt

Bad Langensalza (ots) - Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es für die Polizeibeamten in Bad Langensalza in den frühen Morgenstunden des 27.06.2026. Ein Pärchen, welches sich auf dem Weg zum Flughafen befand, hatte in der Friedrich-Hahn-Straße in Bad Langensalza ein Kleinkind aufgegriffen, welches allein auf der Straße unterwegs war. Das Kind war nur leicht bekleidet und trug eine Windel. Nachdem die ...

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