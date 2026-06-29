Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Heiligenstadt
Diebstahl aus Spind im Vitalpark - Polizei warnt vor Langfingern (ots)
Im Rahmen der jüngst stattgefundenen Diebstähle aus einem Kleiderspinden warnt die Polizei davor, dass sich unbekannte Täter in Schwimm-, und Freibädern auf Beutezug begeben. Vermehrt kommt es zu Diebstählen von Brieftaschen, Handys und sonstigen Wertgegenständen, welche von Badegästen in Schließfächern eingeschlossen werden.
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