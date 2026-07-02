Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rettungshubschrauber im Einsatz

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 68-jährige Fahrerin eines E-Bikes befuhr am frühen Nachmittag des gestrigen Tages die Weimarer Straße in Richtung Mönchallee auf einem dort befindlichen Radweg. Gleichzeitig beabsichtigte ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße aufzufahren. Offenbar übersah der Pkw-Fahrer die Frau und kollidierte mit ihr. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Der Unfallverursacher verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Die 68-Jährige wurde im weiteren Verlauf mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein 81-Jähriger als Fahrer des Verursacherfahrzeuges bekannt gemacht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Die Weimarer Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

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