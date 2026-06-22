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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen geparkte Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Königsee (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 20.06.2026, auf Sonntag, dem 21.06.2026, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Straße "Industrie- und Gewerbepark" in Königsee.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die Fahrzeuge mit Gegenständen beschädigt. Dabei wurden unter anderem Fahrzeugscheiben zerstört.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Geräusche, beispielsweise das Einschlagen von Scheiben, wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0154232/2026 bei der Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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