Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt
Saalfeld (ots)
In der Nacht vom 20.06.26 zum 21.06.2026 wurde gegen 02:00 Uhr ein 20-Jähriger Renault-Fahrer zwischen Unterwellenborn und Gorndorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte ein Atemalkoholwert von 1,45 Promille beim Beschuldigten ermittelt werden. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
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