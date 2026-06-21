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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Saalfeld (ots)

In der Nacht vom 20.06.26 zum 21.06.2026 wurde gegen 02:00 Uhr ein 20-Jähriger Renault-Fahrer zwischen Unterwellenborn und Gorndorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte ein Atemalkoholwert von 1,45 Promille beim Beschuldigten ermittelt werden. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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