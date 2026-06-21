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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Sonneberg (ots)

Am Freitag, dem 19.06.2026, gegen 09:45 Uhr ist es auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Höhe Parkplatz Lidl, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei kam es zu einer leichten Kollision zwischen einem weißen Toyota und einem unbekannten roten PKW.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne vorher mit dem Unfallgegner die Personalien auszutauschen oder die zuständige Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Zeugenhinweise zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg entgegen.

Es wird geraten, sich nach einem möglichen Unfall zu vergewissern, ob es zu einer Kollision gekommen ist. Das Entfernen vom Unfallort, ohne den Personalienaustausch vorgenommen zu haben, stellt eine Straftat dar. Alternativ kann die zuständige Polizeidienststelle über den Unfall informiert werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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