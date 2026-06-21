Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrerin unter Alkoholeinfluss
Saalfeld (ots)
Am späten Samstag Abend, den 20.06.2026 wurde eine 45-Jährige Caddy-Fahrerin in der Ortslage Saalfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
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