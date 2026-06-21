LPI-SLF: Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Sonneberg (ots) - Am Freitag, dem 19.06.2026, gegen 09:45 Uhr ist es auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Höhe Parkplatz Lidl, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei kam es zu einer leichten Kollision zwischen einem weißen Toyota und einem unbekannten roten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne vorher mit dem Unfallgegner die Personalien auszutauschen oder die zuständige ...

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