LPI-GTH: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Der 30 Jahre alte Vermisste (Pressemeldung von gestern) kehrte heute selbstständig an seine Wohnanschrift zurück. Aufgrund schlechter körperlicher Verfassung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (ah)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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