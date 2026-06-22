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Polizei Köln

POL-K: 260622-5-K Kriminalkommissariat sucht Hinweise zu gefundener Marienstatue - Bilder veröffentlicht

Köln (ots)

Nach dem Fund einer Marienstatue am 4. Mai (Montag) in Köln-Porz bittet das Kriminalkommissariat 14 um Hinweise zur Herkunft der Figur.

Ein Passant hatte die aus Messing gefertigte und beschädigte Statue gegen 9.15 Uhr in einem Grünstreifen an der Stresemannstraße gefunden. Die Figur war mit einem blauen Handtuch abgedeckt. Es gibt keine Hinweise auf den Hersteller.

Bislang konnten die Ermittler die etwa 80 Zentimeter große Statue keiner angezeigten Straftat oder einem bekannten Tatort zuordnen.

Bilder der Marienstatue sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/207372

Wer Angaben zur Herkunft der Marienstatue machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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