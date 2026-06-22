Polizei Köln

POL-K: 260622-2-K Täter schlagen Mann an Weiberfastnacht bewusstlos - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei Köln fahndet mit Bildern von Zeugen nach zwei Männern, die am 12. Februar (Weiberfastnacht) einen 24-Jährigen angegriffen und schwer am Kopf verletzt haben sollen.

Zeugenaussagen zufolge war der Leverkusener gegen 19 Uhr vor einer Gaststätte in der Neusser Straße mit den beiden Männern in Streit geraten. Die Tatverdächtigen sollen den jungen Mann getreten und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Als der 24-Jährige mit dem Kopf auf den Boden schlug und zunächst bewusstlos liegen blieb, flüchteten die Männer.

Beide Tatverdächtigen sollen circa 1,75 - 1,80 groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Zeugen beschrieben die Männer mit dunklen Haaren und einer athletischen Figur.

Bilder der Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/207217

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 54 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/ts)

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